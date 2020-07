Ez van, ha az ember névadó szponzort visz a csapathoz: a Red Bull Ring-i második hétvégét követően Robert Kubica a most következő Magyar Nagydíj első szabadedzésén is vezet majd.

A tesztpilótaként szerződtetett lengyel Kimi Räikkönen autóját veszi át – a finn minden bizonnyal nem különösen bánja ezt, hiszen pályafutása során már 17 hétvégén vezetett nálunk, a mostani 90 perc nem oszt, nem szoroz.

Kubica will once again step behind the wheel of the C39 during FP1 at the #HungarianGP 🇭🇺

July 15, 2020