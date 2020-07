Lewis Hamilton (Mercedes, 1.): „Őszintén szólva boldog vagyok. Pedig trükkös volt a mai nap, az időjárás is hihetetlenül nehézzé tett mindent. Egyszer határozottan a torkomban dobogott a szívem, amikor átmentem egy vízátfolyáson, de szerencsére korrigálni tudtam, majd egy szép, tiszta kört raktam össze. Imádom ezeket a napokat!”

„A tegnapi nap nehéz volt. Az első edzés még rendben zajlott, de a másodikon voltak problémáink, azonban semmi komoly” – tért ki a hétvége korábbi szakaszának kihívásaira a brit, a verseny kapcsán pedig a következőket tette hozzá: „Jobb lenne nekünk, ha száraz futam lenne, de hálás vagyok az esőért, s mint mindig, a csapat mindkét helyzetre fel volt készülve.”

Max Verstappen (Red Bull, 2.): „Sokkal jobban esett a Q3-ban, mint előtte, így nem volt könnyű. Lehettem volna jobb is, de nem gondolom, hogy annyival, hogy Lewist is megelőzzem. Alig lehetett látni valamit, így a féktávokat is nehéz volt belőni. Mindenki küszködött ezzel. Ugyanakkor száraz körülmények között szerintem jó esélyünk lehet.”

Carlos Sainz (McLaren, 3.): „Nagyon örülök, hogy életemben először lettem harmadik időmérőn F1-es pályafutásom során. Elképesztő érzés, főleg úgy, hogy ez volt életem egyik legkeményebb időmérője. Rengeteg volt a vízátfolyás, ami őrültté tette az egészet. Versenytempót tekintve jobb volt az autó, így magabiztosan vágunk neki a holnapi napnak. Alex és Valtteri [Albon, Bottas – szerk.] azonban ott lesznek mögöttem, így kemény lesz az első néhány kör, de remélhetőleg meg tudom majd őrizni a pozíciómat.”