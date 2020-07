A Forma-1-ben az idei évtől a versenyzők újra teljesen szabadon, bármilyen gyakorisággal változtathatják a sisakfestésüket, ezt használja ki most a Red Bull-os Max Verstappen is, aki a második ausztriai hétvégére új színeket választott.

Méghozzá nemzeti színeket, a bukón ugyanis a holland zászló trikolórja látható. Verstappen ezzel tiszteleg az elmúlt években a Red Bull Ringen (is) narancs tengert alkotó drukkereinek, sőt, egy F1-es instagramos csevegésben arra utalt, hogy lesz még „meglepetés”, az autó festésébe is kerül majd egy kis holland árnyalat.

This is Max Verstappen’s special #AustrianGP #Jumbo helmet: we love the Dutch red/white/blue 🇳🇱 for the #StyrianGP 🇦🇹 Also available as 1:2 scale model helmet: https://t.co/qputUvxM5r pic.twitter.com/o1dTvCUI87

I’m proud of this year’s special #AustrianGP helmet. Together with @JumboSupermarkt, I would like to honour all Dutch fans with the red/white/blue colours. Thanks for the support 🙌 #ProudSponsor #StyrianGP 🇦🇹 🇳🇱 For the 1:2 scale model helmet, check https://t.co/w7TiUQZ2yR pic.twitter.com/URCDr9ptNo

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 9, 2020