„De elfogadom a döntést, nincs vele gondom, és ezután is végzem a dolgom, remélem, hogy a múlt hétvégénél jobban is, hogy kielégítően záruljon a dolog.”

„Úgy gondolom, hogy az elmúlt öt év egyik fél céljait sem hozta el. De úgy gondolom, továbbra is lehetett volna közösen folytatni, közösen dolgozni a célokért. Ezt is kommunikálták felém, azt mondták, szeretnék velem folytatni. Aztán egyszer csak jött egy telefonhívás, közölték, hogy nem lesz szerződési ajánlat, nem lesz közös jövő” – idézte fel újra az első ízben csütörtökön elmondottakat.

„Úgy gondolom, hogy a Mercedesnél elégedettek a párosukkal, megértem, ha meg szeretnék tartani őket. Még nem döntöttek, de nyilvánvaló, hogy Lewis maradni akar, fog is, és olyan hétvégék után, mint a mostani, Bottasszal is ez a helyzet.”

„A Ferrari-hír után rögtön felhívtam Helmutot (Marko, Red Bull-motorsportfőnök), nem is azért, hogy szerződésről tárgyaljunk, hanem mert nagyon jóban vagyunk. Elmagyaráztam neki a helyzetet, tanácsot kértem.”

„Ez most egy új helyzet számomra, még sosem kellett helyet keresnem. De a legfőbb az, hogy olyasmit találjak, ami örömet okoz. A pénz nem fontos. De továbbra is versenyképes vagyok, imádom az autóversenyzést, szóval a megfelelő helyen, a megfelelő feladat mellett továbbra is otthon érezném magam az autóban.”

„A szerződéseimet magam intézem, nem kérek meg mást, hogy hívja fel Christiant (Horner, Red Bull-főnök) vagy akárkit. Mindenki ismer mindenkit.”

Vettel mellett a műsor vendége volt Horner és Max Verstappen is. A Red Bull-csapatfőnök így beszélt a németről:

„Nagyon sok különleges emlékünk van Sebbel, hihetetlen időket éltünk meg együtt. Hatalmas veszteség lenne a Forma-1 számára, ha távozna. De egyáltalán nem számítottunk rá, hogy Seb ott lesz a piacon, nem gondoltuk volna, hogy a Ferrari ilyen kegyetlen lesz, és nem ajánl neki szerződést.”

„Sebbel és Maxszal is nagyszerű dolgozni. Nagyszerű viszonyunk volt Sebbel, és az van most Maxszal is. Alex (Albon) is szépen fejlődik. Ahogy mondtam, elég váratlanul ért minket, hogy Seb elérhető.”

Verstappent megkérdezték, hogy az ifjonc Albon helyett ő elfogadná-e a sokszoros futamgyőztes Vettelt csapattársnak.

„Igen, hiszen Daniellel is jól megvoltunk. De nem az én döntésem ez. Még sosem dolgoztam Sebbel, de alapvetően nem lenne gond. Minden versenyző győzni akar” – mondta a holland.