A Ferrari a téli teszteken sem tűnt valami erősnek, de a szezonnyitó Osztrák Nagydíjon még a vártnál is rosszabbul ment az SF1000-es – igaz, a versenyen Charles Leclerc a 2. lett, de nem erőből, a monacói könnyedén zárhatott volna akár a 7. helyen is, ha Lewis Hamilton nem kap időbüntetést, a Red Bull-ok talpon maradnak és a mclareneseknek egy kicsit jobban jön ki a lépés –, a csapatfőnök, Mattia Binotto is elismeri, hogy gyakorlatilag tragaccsal álltak elő.

„Az időmérőn egy másodpercre voltunk a pole-tól. A kanyarokban körülbelül háromtizedet veszítünk, a további hetet viszont az egyenesekben. Nagyon nehéz lesz ezt ledolgozni most, hogy befagyasztják a motorfejlesztést, mondjuk nem is csak a motorral van gond. A légellenállás is probléma, és azon sem lehet csak úgy változtatni. Kiábrándító a jelenlegi egyenesbeli sebességünk, de semmit nem tehetünk azon kívül, hogy kielemezzük az adatokat, hogy lássuk, mint csinálhatunk jobban a következő futamra” – magyarázta.

Míg a hétvégén következő, második Red Bull Ring-i futamon így újra csak a szerencséjükben bízhatnak, két hét múlva, a Hungaroringen már új csomaggal indul a Ferrari.