A száguldó cirkusz befutott az ausztriai Spielbergbe, hogy a hétvégi Osztrák Nagydíjjal megkezdődhessen a 2020-as Forma-1-es világbajnokság.

A Red Bull Ringen ugyanakkor nem egészen ideális körülmények fogadják az F1-eseket, ahogy itthon, úgy a szomszédban is jellemzőek a napokban záporok, zivatarok, felhőszakadások – az előrejelzések szerint pénteken, a szabadedzések idején is leszakadhat az ég a versenypályán.

🌧 Might we see a bit more of this over the weekend? 👀#AustriaGP 🇦🇹 pic.twitter.com/aEBbWgbGa7

— McLaren (@McLarenF1) July 1, 2020