Ahogy megírtuk, szerdán a Red Bull kisebbik csapata, az Alpha Tauri is megtartotta a maga felkészülési privát tesztjét a 2020-as Forma-1-es idény jövő hétvégi indulása előtt.

A faenzai alakulat a San Marinó-i Nagydíj egykori helyszínén, Imolában dolgozott, méghozzá okosan: a 2020-as autót és a 2018-ast is pályára küldték.

🎥 We are back on track @autodromoimola 🇮🇹😉@kvyatofficial 🔛 🍩 pic.twitter.com/UOn4zzifZa

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 24, 2020