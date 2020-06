A Forma-1-es csapatok többség privát teszteléssel készül a 2020-as szezon jövő hétvégi elindulására.

Az alakulatok két eltérő utat választhatnak – ha nem vesszük figyelembe a McLaren F1-es autó nélküli, F3-as járgánnyal bonyolított versenyzői gyakorlását –: vagy az idei autóval tartanak ún forgatási napot (1 nap, legfeljebb 100 km-s táv a Pirelli demógumijain), vagy a korlátozás alá már nem eső 2018-as modellt küldik a pályára.

Today: Fire Up at the Factory 🏠

Tomorrow: Filming Day at Imola 🎥 pic.twitter.com/oxds7CAlws

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 23, 2020