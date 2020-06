„Nehéz megtippelni, mire számítson az ember” – mondta Ricciardo érkezése kapcsán. „2019 előtt például Carlosra is egészen másképp tekintettek, mint ma. De remekelt, és most már elismerik. Külső szemlélőként sosem lehet tudni előre, de nagyon kíváncsi vagyok Danielre.”

A mclarenes Lando Norris a brit Sky Sportsnak nyilatkozva egyebek mellett jelenlegi és leendő csapattársáról, Carlos Sainzról és Daniel Ricciardóról, valamint arról is beszélt, hogy a két pilótáról a mindkettejüket jól ismerő barátjától Max Verstappentől szerez infókat.

Olvass tovább

„De a szezon kezdetére már kicsit jobban ismerem majd Danielt, mint annak idején Carlost” – emlékeztetett arra, hogy 2019-ben érkezett csak az F1-be, Ricciardo csatlakozásakor viszont már két év lesz mögötte. „Persze így is sok mindent nem tudok még róla. Szeretném megtudni, hogyan dolgozik, milyen trükkjei vannak a színfalak mögött.”

„Maxtól értékes tippeket kapok, ő sokat tudott Carlosról. Danielt is jól ismeri. Fontos része az F1-nek a csapattársak kiismerése. Szeretem élvezni a versenyzést, de azért az eredmények is kellenek. A csapattárssal való együttműködés fontos, ugyanakkor ő is a legfőbb ellenfél.”

„Nem lesz könnyű dolgom Ricciardo mellett, sokat tanulok is majd tőle. Ha pedig szeretném tudni, mivel lehet felhúzni, tudom, hogy kihez kell fordulnom, Verstappen segíthet az ilyesmikben.”

Kövess minket a Facebook-on!