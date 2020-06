A Forma-1-es csapatok egy része teszteléssel melegít a júliusi szezonkezdetre. A Mercedes a múlt héten küldte pályára versenyzőit Silverstone-ban a 2018-as autóval, ezen a héten a Renault tette meg ugyanezt a Red Bull Ringen, míg a Racing Point egyenesen a 2020-as modellel tartott „forgatást” a silverstone-i aszfaltcsíkon.

Szintén Silvrstone-ba ment ma a McLaren, de kétszeresen csalódást keltő a helyzet: egyrészt eső fogadta a wokingi csapatot, másrészt mivel a motorpartner Renault betartása miatt nem használhatják a 2018-as autójukat, kénytelenek kölcsönkért Forma-3-ast adni Lando Norris és Carlos Sainz alá.

We’re at @SilverstoneUK today as @Carlossainz55 and @LandoNorris get behind the wheel of these F3 cars. 👊

How good is it to see these guys back on track? 😃🙌 pic.twitter.com/YtJ3nkdnh7

— McLaren (@McLarenF1) June 18, 2020