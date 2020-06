Az egykor a Forma-1 egyik legerősebb csapataként szereplő Williams hosszas hanyatlás után 2019-ben eljutott a mélypontra, ez pedig a sereghajtóvá silányult alakulat pénzügyeire is hatással volt, így a túlélés érdekében már az eladást fontolgatják.

Eddig is köztudott volt, hogy a Williams mellett a másik legendás brit csapat, a McLaren is pénzügyi gondokkal küszködik, a Sky News pedig egyenese úgy értesült, hogy náluk is téma az eladás.

A hír szerint egyelőre elméleti szakaszban jár a dolog, de akár a McLaren 30 százalékát is eladásra kínálhatják majd, az eladásból több százmillió fontot remélnek.

Az F1-es versenycsapatot és szupersportkocsi-gyárat is üzemeltető McLaren a közelmúltban óriási leépítésről döntött, valamint a történelmi autógyűjteményét és az egész központját kénytelen volt elzálogosítani.

A McLaren nem kommentálta a Sky News értesülését.

Kövess minket a Facebook-on!