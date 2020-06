“Szerencsére nálunk csend van. Kiminek az év végéig szerződése van, aztán meglátjuk. Felesleges mondanom, mennyire értékes számunkra, Giovinazzi is erősebb lett az előző szezon végére.”

“Ami Micket illeti, most elsősorban a Forma-2-es karrierjére kellene koncentrálnia.”

A kis Schumacher tavaly mutatkozott be az F1 előszobájának számító kategóriában, első éve nem volt valami erős, egyetlen futamgyőzelmet szerzett – az volt az egyetlen dobogós helyezése is -, a bajnokságban a 12. helyen zárt. A Forma-3-as Európa-bajnokságban is második évében talált magára, így benne van, hogy idén sokkal jobban teljesít majd.

