A Mercedes privát teszteléssel készül a július eleji Forma-1-es szezonkezdetre, a címvédők a csapattagokat és a versenyzőket is igyekeznek bemelegíteni, formába hozni.

A Merci tegnap kezdte meg a munkát Silverstone-ban, az első nap Valtteri Bottas vezetett. Ma esővel indult a nap, így a tervezettnél egy kicsit később gurult ki az autó, de immár a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton is körözget a 2018-as autóval.

ROLL OUT! 🙌 @LewisHamilton behind the wheel of an @F1 car! Oh, how we’ve missed this!! 🤩 pic.twitter.com/Rqrljmy8UV

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 10, 2020