„Nagyszerű volt újra autóba ülni, alig várom Ausztriát, hogy megint versenyezhessünk” – magyarázta a finn.

How’d the first day back go @ValtteriBottas ? 👂 pic.twitter.com/gmVtPBcZNv

A csapatfőnök, Toto Wolff szerint nagyon nehéz hetek várnak a csapatra és az F1-re általában, de állnak elébe:

„Legalább annyiban biztosak lehetünk, hogy pár hónapig újra lesz verseny. Erős európai naptáruk van, Brackley-ben, Brixworth-ben mindannyian örülünk, hogy újra versenyezhetünk. Imádjuk a versenyt, nagyon hiányzott már.”

„Nagy kihívás lesz ez, tisztában vagyunk ezzel is, de tartozunk annyival a szurkolóknak, hogy jó szórakozást, jó versenyt adjunk nekik. Mindannyiunk számára húzós lesz, tripla hétvégék, távol az otthontól, de most rendkívüli körülmények vannak” – mondta az első tesztnap végén a Sky Sportstnak.

One more clip from today? 😅 Oh, go on then…. 😉 pic.twitter.com/oeEOY5NbXH

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 9, 2020