Alonso a valós monacói F1-es és a kért WEC-s Le Mans-i futamgyőzelem után virtuálisan immár kipipálhatta a hármas korona harmadik tagját jelentő Indy 500-at is, augusztus 23-án pedig odakint, a pályán is megpróbálkozhat vele újra.

A Forma-1-ben virtuális Monacói Nagydíjat tartottak vasárnap este, amelynek résztvevőit maga a herceg, II. Albert köszöntötte rövid videoüzenetben. Az esős kvalifikáció után a haasos Pietro Fittipaldi, a williamses George Russell, a Racing Pointnál vezető David Schumacher és a Ferrari hazai sztárja, Charles Leclerc indult az első két sorból, de Russell rögtön az élre állt, és ki sem engedte a kezéből a vezetést.

