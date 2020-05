A McLarennél visszatér az eddig minden egyes fordulón technikai problémákkal küszködő közösségimédia-kedvenc, Lando Norris, az angol mellé az Arsenal gaboni sztárcsatárja, Pierre-Emerick Aubameyang kerül.

A Renault-nál Esteban Ocon mellett a valódi F1-csapat egyik igazgatójaként dolgozó Alain Prost szintén versenyző fia, Nicolas vezet, az Alpha Taurinál az egykori Red Bull-pilóta, Vitantonio Liuzzinak, a Racing Pointnál Ralf Schumacher fiának, Davidnak és a popsztár Luis Fonsinak lehet majd drukkolni, az Alfa Romeo Antonio Giovinazzit és a celebek közül a virtuális pályákon eddig legjobban teljesítő Real Madrid-kapus Thibaut Courtois-t indítja.

How have @ValtteriBottas and @EstebanGtz trained for the Monaco #VirtualGP?

Is Esteban ready to recreate his performance in Spain to bring home another podium?

