A Ferrarival és a McLarennel is világbajnoki címig jutó osztrák versenyző az F1 után üzletemberként is sikereket ért el, légitársaságokat alapított, maga is repült, de az autósporttól sem szakadt el, a Jaguar csapatfőnöke is volt az évezred elején, majd 2012-től a Mercedes résztulajdonosaként és igazgatójaként dolgozott, egészen haláláig.

„Elég jó beszélgetéseink voltak, de akkor még azért az elején jártunk. De az, hogy egy Niki kaliberű ember támogat, már önmagában nagy tiszteletet ébresztett, láthatóan megvolt a kölcsönös tisztelet köztünk. Én azt hittem, versenyzőként nem igazán értékelt, pedig de. Aztán Szingapúrban összeültünk, eljött a szállodai szobámba, nagyon jót beszélgettünk.”

„Azt hiszem, akkor mondta, hogy te jó ég, annyi mindenben hasonlítasz rám, sokkal több közös van bennünk, mint gondoltam. Magában valószínűleg arra jutott, hogy nem kellene elhamarkodottan ítélnie az emberekről” – nosztalgiázott a hatszoros világbajnok.

A Mercedeshez való átcsábítás után aztán igazán kiteljesedett Hamilton és Lauda kapcsolata:

„Mindig azon törte a fejét, hogyan javulhatnánk. A legnagyobb elismerés az volt tőle, ha megemelte a sapkáját, ezzel mondta, hogy szép munka! Sokszor beszélgettünk a futamok után, mindig kérdezgette, hogy Lewis, mire van szükséged, hogy még jobb lehess, mit szeretnél? Mindig a fejlődést kereste. Ha valamit eltanultam tőle, akkor ez az.”

„Versenyzőként természetesen együtt kell működni a csapattal, de vezetni is kell. Vezetni kell a csapatot, fel kell tenni a kérdéseket, a dolgok mélyére kell ásni, mindenkit hajtani kell. Niki tanította meg, hogyan is közelítsem meg a munkában, és szeretném hinni, hogy a versenyzői életem minden egyes napján alkalmazom is ezt.”

„Hálás vagyok neki a lehetőségért, mindig is imádni fogom Nikit. Tudom, hogy lélekben minden egyes futamon velünk van.”

Az évforduló kapcsán az egész F1-es világ emlékezett, ma este a Forma-1 hivatalos csatornáin is Lauda nagy futamait idézik majd fel:

In honour of the great Niki Lauda on the anniversary of his passing, we’re streaming a special edition of F1 Classics on Wednesday Joining us from 1800 UTC is a must – and here’s why ⬇️#F1 #MomentsThatDeliver @DHL_Motorsports https://t.co/5dRnq8DLFO — Formula 1 (@F1) May 19, 2020

Life is about enduring the low points as well as enjoying the highs Niki Lauda understood this as much as anybody And his generosity of spirit was a comfort for many and an inspiration to others#DankeNiki ❤️ #F1 pic.twitter.com/mZ7nWX8YHJ — Formula 1 (@F1) May 20, 2020

Remembering our friend, colleague and 1984 World Champion, Niki Lauda. 1949 – 2019 ❤️ pic.twitter.com/bbSYlK57ET — McLaren (@McLarenF1) May 20, 2020

Remembering Niki. A champion. A legend. A friend. ❤️ #DankeNiki pic.twitter.com/IYM7Xn83u7 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2020

Danke Niki ❤️ https://t.co/psupvjUA9e — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) May 20, 2020

Remembering the great Niki Lauda a year on from his passing. A true legend of our sport and an inspiration to many 🙏#DankeNiki ❤️ pic.twitter.com/0Cdc1Skwe6 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 20, 2020

Your legacy will forever live on. Danke Niki. ❤️ pic.twitter.com/uz1jjB6vFw — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) May 20, 2020

