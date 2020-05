A múlt hét pilótapiaci fejleményei utat nyitottak a Forma-1-ből 2018 végén távozott, de a visszatérés lehetőségét azóta is nyitva tartó Fernando Alonso számára.

Bár elvileg a Mercedesnél is lehet üresedés, a kétszeres világbajnok valószínűleg a Renault-hoz ülhetne be, hogy 2003-2006 és 2008-2009 után harmadszorra is a legnagyobb sikereit hozó francia gyártónál vezessen.

Alonso volt renault-s főnöke, a pilóta menedzselésben továbbra is szerepet játszó Flavio Briatore azt mondja, a spanyol kész a visszatérésre:

„Fernando motivált. Az F1-től távol töltött év jót tett neki. Méregtelenítette magát, sokkal nyugodtabb, és most már kész a visszatérésre” – állította az olasz a Gazzetta dello Sportnak.