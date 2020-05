A Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn hétfőn a brit Sky Sportsnak arról számolt be, hogy megvan a megegyezés, az eredetileg évi 175 millió dollárosra tervezett kiadási plafont csökkentették, 2021-ben 145 millió lesz a keret.

Brawn nem tért ki a részletekre, így nem volt egyértelmű, hogy a csökkentést eddig ellenző Ferrari ellenében, vagy a Scuderiával együtt fogadták el, de a maranellói márka vezérigazgatója, Louis Camilleri megszólalása után nagyon úgy tűnik, a pénzszűke még őket is kompromisszumra kényszerítette.

„2020-ban egyértelműen a Forma-1-es tevékenységünk árt majd leginkább a pénzügyi eredményeinknek. És az a legkiszámíthatatlanabb is. Az eredeti versenynaptár 22 futamot tartalmazott, de az FIA és a Forma-1 most legfeljebb 18 futamot jósol, sok közülük zárt kapus lesz. Ez egyértelműen a jogtulajdonostól származó és a szponzori bevételek, azaz a két fő bevételi forrásunk drasztikus csökkenését vetíti előre. A bevételcsökkenés a végső eredményeinkben is megjelenik majd, méghozzá hangsúlyosan. A jó hír az, hogy valószínűleg csak az idei évre korlátozódik a dolog” – magyarázta a cégvezér a befektetői beszámolóján.