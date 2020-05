„A McLarennel már megegyeztek, és szerintem tovább erősítik majd az együttműködést. Ebben az esetben a McLaren vissza is térhet majd a csúcsra.”

„Meggyőződésem, hogy a Mercedes, a Honda és talán a Renault is búcsút int a Forma-1-nek a következő két évben. A Mercedesnek nincs is nagyon választása, már mindent elértek, amit akartak, szóval az új feltételek mellett nem fogják folytatni. Szerintem eladják majd a csapatot Lawrence Strollnak, aki világbajnokot szeretne csinálni a fiából” – magyarázta az ír az F1 Insider.comnak, hozzátéve, hogy motorszállítóként azért marad a német márka.

A Jordan által felvázolt jövő természetesen a pilótapiacra is hatással lesz, a Lewis Hamilton 2013-as mercedeses átigazolását mindenki előtt megjósló szakembernek most is vannak ötletei arról, ki hova mozdulhat:

„Lewis átmegy a Ferrarihoz. Csakis az olaszok tudják kifizetni a bérét, és tudják, hogy meg is éri. Verstappen marad a Red Bullnál, igyekszik majd velük legyőzni Lewist, de nem lesz könnyű.”

„Lewis Hamiltonnal ellentétben Sebastian Vettelt nem ismerem olyan jól, de véleményem szerint nem lesz más választása, mint a kiszállás vagy a McLarenhez való szerződés. A Ferrari-vonat már rég elment.”