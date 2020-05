Hallottuk már csapatfőnököktől, kommentátoroktól, kibicektől, de nem blöff és nem vicc, hogy a koronavírus-járvány és annak gazdasági hatásai miatt az autógyártók kiszállhatnak – többek között – a Forma-1-ből, most maga a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Jean Todt beszélt erről.

„Nem hiszem, hogy a gyártók prioritása lenne a motorsportprogramok életben tartása. Biztos vagyok benne, hogy bizonyos csapatok, beszállítók, gyártók felülvizsgálják majd a programjaikat, és lehet, hogy a befejezés mellett döntenek” – mondta az FIA saját magazinjának a francia.

„Nagyon remélem, hogy a csapattulajdonosok, szponzorok motivációja megmarad. Éreztetnünk kell velük, hogy szeretik és szükségük van a motorsportra, ez a mi felelősségünk is. Ezért is kell meghallgatnunk mindenkit. Nem lehetünk nagyképűek, bármennyire is szeretjük az autóversenyzést, az nem létszükséglet. Szóval jó, okos döntéseket kell hoznunk.”

„Sőt, teljesen újra kell gondolnunk az autóversenyzést. Lehet, hogy amolyan New Dealhez kell nyúlnunk, mint Amerikában a nagy gazdasági világválság után” – utalt a Franklin D. Roosevelt elnökhöz kötődő nagy gazdaságélénkítő programra.