Az országban a hónap elején váratlanul berobbanó járvány miatt a Ferrari már március 15-én bezárta a maranellói és modenai gyárait, ám most, közel két hónap után végre lassan megindul a munka az olasz márkánál.

A new chapter begins: today production restarts at #Ferrari headquarters. The health and safety of our employees and suppliers remains top of mind thanks to our Back on Track programme.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 4, 2020