Azt már korábban megírtuk, hogy a Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola mentősofőrként dolgozik Lombardiában, most pedig itt egy újabb Forma-1-es szereplő, aki önkénteskedéssel tölti az idejét a koronavírus-járvány alatt.

A Ferrari fiatal versenyzője, Charles Leclerc a Monacói Vöröskeresztnél állt munkába, az F1-es sztár természetesen sofőrként dolgozik: az otthonaikat elhagyni képtelen időseknek, valamint a Vöröskereszt munkatársainak szállít ételt, emellett orvosi felszereléseket is fuvaroz.

Leclerc a furgon mellett azért mást is vezet: a monacói továbbra is aktív a szimulátorozásban, a hétvégi virtuális Holland Nagydíjon is újra rajthoz áll, zsinórban harmadik futamgyőzelméért indul.