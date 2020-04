A tavalyi Brazil Nagydíj volt az első alkalom, amikor a Mercedes élére 2013-ban érkezett Toto Wolff nem volt ott csapatával a versenyhelyszínen, az alakulat irányítását a technikai főnök James Allisonra bízta.

Az osztrák azt mondja, 2020-ban valószínűleg többször is lesz hasonló.

„2020-ban is én leszek a Mercedes csapatfőnöke, még akkor is, ha másképp osztom be az időmet, és nem megyek el minden futamra” – nyilatkozta az Österreichnak.

„Ha valamelyikünk kikerül a képből, a többiek viszik tovább a munkát, ez a Mercedes egyik egyedi erőssége” – beszélt ugyanerről egy YouTube-interjúban Wolff.

Az osztrák mercedeses megbízatása idén lejár, ráadásul nemrég tulajdonrészt szerzett a kanadai milliárdos által felvásárolt brit luxussportkocsi-gyártóban, az Aston Martinban is, ezért sokan azt tippelik, hogy 2021-ben már az AM F1-es csapatánál tűnik majd fel, esetleg az idén szintén lejáró szerződésű Lewis Hamiltonnal együtt.

„Ez baromság!” – mondta a felvetésre.

„A részvények most olcsók voltak, az új modellek pedig ígéretesek. Személyes pénzügyi befektetésről van szó, aminek semmi köze a Forma-1-hez” – magyarázta az Aston Martinba való beszállását, kiemelve, hogy maga a Mercedes anyacége, a Daimler is bír tulajdonrésszel a brit gyártónál.