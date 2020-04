Rubens Barrichello éppen a Williamsnél fejezte be Forma-1-es pályafutását 2011-ben, így van némi fogalma arról, pontosan hogyan is működött korábban a csapat. Így abban is lehet valami igazság, ha azt mondja, a fizetős pilóták alkalmazásával esett szét a gárda.

A brazil szerint a pénzes versenyzők nem segítettek a csapatnak a nehéz időkben. “Sajnos az utóbbi tíz évben gyakran a pénz döntött a versenyzők kiválasztásánál” – vélekedett Barrichello.

“Ahelyett, hogy fizettek volna a versenyzőknek, úgy gondolták, jó ötlet a versenyzőktől pénzt kérni a túléléshez. De ha megnézzük, hol tart most a csapat, ez rossz döntés volt.”

Barrichello szerint a legjobb példa a 2018-as szezon, amikor Lance Stroll és Szergej Szirotkin személyében rögtön két, tapasztalatlan fizetős pilótát ültettek autóba. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy Barrichello távozása után, 2012-ben is fizetős versenyzőkkel szerepelt a csapat, akkor Bruno Senna és Pastor Maldonado vezethetett.

Barrichellónak kissé talán savanyú a szőlő, mert Maldonado 2012-ben futamot is tudott nyerni egy olyan autóval, amelyet Barrichello szerint nagyrészt ő fejlesztett. Úgy véli, a 2011-es szezont ezért az eredményért áldozták fel.

“Nehéz volt lenyelni, hogy nem ülhetek abban az autóban, különösen akkor, amikor nyertek Barcelonában.”