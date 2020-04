Több pilóta is lehetne a négyszeres világbajnok utódja, a renault-s Daniel Ricciardo, a Racing Point-os Sergio Perez, valamint a mclarenes Carlos Sainz tűnik a legkomolyabb opciónak.

A valódi F1 leállása miatt az ifjonc Lando Norris a e-versenyzés emblematikus figurájává nőtt az elmúlt hetekben, minden lehetséges futamon ott van, jótékonysági akció keretében még a haját is letúrta. Most vasárnap már a másik pilóta, Sainz is bemutatkozott a virtuális Kínai Nagydíjon.

„Ami az e-sportot illeti, be kell vallanom, hogy én régi vágású versenyző vagyok, nem igazán követem. Csak az interneten olvasom időnként, hogy mit művelnek a srácok, hogy egyesek még a hajukat is levágták” – árulta el Seidl.

„Ugyanakkor jó látni Lando és a McLaren kezdeményezéseit. Nagyszerű látni, hogy most, a valódi versenyek nélküli időszakban új közönséget érünk el, Landóval, az e-sporttal, jó, hogy a Forma-1 rajongói nézhetnek ilyeneket.”