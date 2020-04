A Forma-1-et más sportoknál is súlyosabban érinthetik a globális koronavírus-járvány gazdasági hatásai, csapatfőnökök, sőt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Jean Todt is reális lehetőségként beszélt már arról, hogy több alakulat is csődbe mehet, megszűnhet.

A Red Bull Racing főnöke, Christian Horner ugyanakkor úgy véli, a sportág jogtulajdonosa, az amerikai Liberty Media nem fogja hagyni, hogy a termékük így veszítsen értékéből.

„Hatalmas csapás lenne ez, és ezen a ponton a szervezőnek is döntenie kellene. Az ő üzletük ez, nekik kell eldönteniük, hogyan tartják életben a csapatokat, hiszen a versenyzéshez csapatok kellenek. A libertysek bármire készek, hogy a jövő évben is 10 csapat legyen a rajtrácson. Úgy gondolom, hogy a saját üzletük megóvása érdekében készek lesznek segíteni, és ez alatt azt értem, hogy fizetni, hogy jövőre is minden csapat elindulhasson” – nyilatkozta a Guardiannek.