A Kínai Nagydíjat ugyan „elvitte” a koronavírus-járvány, de F1-rajongóként így is érdemes lesz leülni a tévé elé vasárnap, ugyanis két héttel ezelőtthöz hasonlóan most is lesz mit nézni az M4 Sporton.

A csatorna délután 14 órakor egy modern klasszikust, a 2007-es sanghaji futamot adja majd le, este – 19 órától – pedig a Forma-1 hivatalos virtuális futamát közvetíti – a pilóták a 2019-es F1-es videojátékon is a sanghaji pályán csapnak majd össze.

“Volt egy évad a Forma-1-ben, amelyik Michael Schumacher visszavonulása után, nagy ellenfél hiányában kicsit visszafogottabbnak ígérkezett a korábbinál, mégis olyan izgalmakat hozott, hogy az FIA szerverei sem bírták kiszolgálni a hírre vágyókat. Egy párharc igazi harccá alakult, megspékelve egy kis másolási botránnyal is, ami akár befolyásolhatta is a bajnokság végkimenetelét. Volt egy verseny, ami nagy kérdőjeleket hozott mindenkiben – április 19-én, 14:00-kor megmutatjuk az M4 Sporton és az m4sport.hu-n! – 2007, Kínai Nagydíj” – írta a csatorna.