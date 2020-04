„Úgy gondolom, hogy fontos, hogy újra elfogadott legyen nagy rendezvényeket tartani. Fontos, hogy csak akkor folytassuk a versenyzést, amikor biztosak lehetünk abban, hogy rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű védőfelszerelés, teszt, és hogy azoknak is jut, akiknek valóban kell, és nem mi pazaroljuk el ezeket csak azért, hogy újra versenyezhessünk” – idézte a Motorsport.com.

„Úgy vélem, az emberek, a nagyközönség, főleg most, bezárva, nagyon szeretne újra sporteseményeket látni, még ha csak a tévén keresztül is. De nagyon sok szempontot kell figyelembe venni.”

Seidl kiemelte, hogy a McLaren csakis akkor hajlandó újra versenybe szállni, ha garantált a csapattagok biztonsága.

„Mindig a saját embereink megóvása az első. Semmiképp nem térhetünk vissza, amíg ebben nem lehetünk biztosak. Azután pedig minden az országaink által kiadott irányelveken és az utazási iránymutatásokon múlik. Tudnunk kell, hogy képesek leszünk-e kiutazni, majd haza is térni. Meg kell várnunk, míg az országok eldöntik, akarnak-e futamot rendezni vagy sem.”

„És persze azt is tudnunk kell, mit döntenek a versenyszervezők, hiszen a várható időpontváltozások miatt a szervezők együttműködése is szükséges lesz, és pénzügyileg is észszerűnek kell lennie a rendezésnek a szervezők és az F1 szempontjából is.”