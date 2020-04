A Forma-1 az elhalasztott Bahreini Nagydíj napján tartotta első virtuális nagydíját, melyen a 2019-es F1-es videojátékon csaptak össze a résztvevők.

A szahíri „futam” finoman szólva is felemásan sikerült, a szedett-vedett mezőny esett-kelt, ráadásul a verseny az ígért féltáv (28 kör) helyett technikai okokból negyedtáv (14 kör) lett. Két hete jelentős javulást láthattunk, a Vietnámi Nagydíj helyett – a melbourne-i pályán – rendezett e-futamon már hat aktuális versenyző – Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell és Nicholas Latifi – indult, a verseny pedig rendezetten, sőt élvezhetően zajlott.

🚨 Virtual Chinese Grand Prix 🚨 Will @Charles_Leclerc win again? 🥇 Six #F1 drivers will feature in a star-studded race, including a debut for @realmadrid goalkeeper @thibautcourtois 🙌 Lights out at 17:00 UTC on Sunday April 19! 🇨🇳#VirtualGPhttps://t.co/4LGyS0Pjse — Formula 1 (@F1) April 16, 2020

A hétvégén a Kínai Nagydíjat pótolják majd, a virtuális sanghaji pályán az aktív F1-esek közül újra ugyanaz a hatos vezet majd, most nem lesz új belépő. A Racefans.net úgy tudja, a Racing Pointnál dolgoznak azon, hogy Sergio Perez és Lance Stroll is elindulhasson valamikor a virtuális versenyeken, ahogy a Dubajban ragadt Alpha Tauri-pilóta, Pierre Gasly is arra vár, hogy megfelelő felszereléshez jusson. A mclarenes Carlos Sainz és a haasos Romain Grosjean is jelezte, hogy beszállhatnak, a kérdés csak az, mikor.

A Red Bull legutóbb a brit világon kívül kevéssé ismert krikettjátékost, Ben Stokesot küldte csatába Albon mellett, erre a hétvégére egy jóval híresebb sportolót “fogtak”, a Real Madrid-kapus Thibaut Courtois-t.

A virtuális Kínai Nagydíj az korábbiaknál egy órával korábban, vasárnap 19 órakor kezdődik majd, a kíváncsiak a Forma-1 Twitch- és Youtube-csatornáján, valamint Facebook-oldalán, emellett a magyar M4 Sporton is követhetik majd.