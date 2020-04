Olvass tovább

„Nem a legjobb, de jobb, mint ha egyáltalán nem versenyeznénk. Ne feledjük, otthonról milliók követik az F1-et. Sokan karanténban, ezért jó dolog lenne, hogy életben tartanánk a sportágat, szórakozást nyújthatnánk ebben a nehéz időszakban. A fő, hogy senkit se tegyünk ki kockázatnak.”

A kérdésre, hogy más sportágakkal ellentétben az F1 miért nem jelölt ki új időpontokat a már elhalasztott fordulóknak, Brawn azzal felelt, hogy a Forma-1 sokkal komplexebb azoknál, és amíg képlékeny a helyzet, nem látják értelmét az újabb és újabb újratervezésnek.

„Az FIA előírása alapján minimum nyolc futam kell a világbajnoksághoz. Nyolc futamot még októberi kezdéssel is le tudnánk zavarni, szóval ha az a kérdés, mi az utolsó lehetséges kezdési időpont, akkor október a válasz. De megvan a lehetőség arra is, hogy átcsússzunk a jövő évbe. Ezt is vizsgáljuk. De ahogy sejthetik, ez is sok komplikációval járna.”

„De ha júliusban el tudjuk kezdeni a szezont, akár 19 fordulós idényünk is lehet. Persze húzós lenne: három hétvége egymás után, egy szabad hétvége, majd újabb három futam, újabb szabad hétvége – de a logisztikát megvizsgálva úgy véljük, lehetséges 18-19 versenyt rendezni, ha júliusban nekikezdünk. Szóval bármi is lehet 8 és 19 között.”

Brawn kiemelte, hogy a szervezés nem lesz könnyű, hiszen egyes helyszínek időpontja nem mozdítható, az utcai versenyek, mint például a bakui és a szingapúri komoly előkészítést kívánnak, de ezt ellensúlyozhatja, hogy az állandó pályákon, főleg nézők nélkül, két-három hét kell csak a szervezéshez. Az F1-es főnök megismételte, hogy napirenden van a versenyhétvégék kétnaposra rövidítése, egyes fordulókat mindenképp csak úgy lehetne megtartani.

„A munkatársaink az FIA-val és a csapatokkal konzultálva minden variációt megvizsgálnak. Pillanatnyilag a zárt kapus futamok lehetőségeit vizsgáljuk, hogyan lehetne eljuttatni az embereket a helyszínekre, hogyan lehetne mindenkit megóvni, hogyan lehetne biztonságossá tenni ezeket. Minden permutáció szóba jöhet” – summázott Brawn.