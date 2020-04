A 2020-as F1-es idény a jelenlegi állás szerint a június utolsó hétvégéjére ütemezett Francia Nagydíjjal kezdődne, de pillanatnyilag nehezen elképzelhető, hogy az megvalósul.

A Forma-1 vezetésének legutóbbi ismert álláspontja az, hogy 15-18 futamot szeretnének megtartani a szezonból, sűrített ütemben, itt-ott, vagy akár mindenütt rövidített, kétnapos hétvégékkel, az idény végét esetleg 2021 januárjára kitolva.

Formula 1’s shutdown period has been extended by two weeks, as the world continues to battle the coronavirus pandemichttps://t.co/ANoVQwunKX

— Formula 1 (@F1) April 7, 2020