Olvass tovább

„Persze vannak más programok is, mint például az iRacing, amin mi szoktunk egymás ellen versenyezni, és azokon nagyobb a változatosság. GT-autók, formaautók, sokszínűbb. Szerintem Max azt jobban élvezi, szeret más és más autókat vezetni, nem állandóan az F1-et tolni.”

„Szerintem nem is nagyon vezetett még az F1-es játékon, és ő mindig azt mondja, hogy győzni száll be. Nem is tudom, azért nem indul, mert tudja, hogy nem győzhet, vagy azért, mert nem ismeri a játékot és nincs meg az önbizalma? A Red Bullnak rá kéne szólnia, hogy vezetnie kell, aztán biztos belejönne ő is.”

Míg a két héttel ezelőtti, a Bahreini Nagydíj pótlásaként megtartott első virtuális nagydíjon elég szedett-vedett mezőny indult, mindössze két aktív F1-pilótával – Norris és a Williams-újonc Nicholas Latifi –, mára, a Vietnámi Nagydíjat pótló versenyre már illusztrisabb társaságot hoztak össze.

Enjoy the stream shenanigans this evening? 😅 Don’t miss the #VirtualGP, live from 1900 UTC on Sunday 📺 Here’s a reminder of the star-studded grid ✨#F1Esports — Formula 1 (@F1) April 4, 2020

Az idei versenyzők közül részt vesz majd Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull), Norris, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Latifi és George Russell (Williams), valamint rajthoz állnak korábbi pilóták is, a 2009-es világbajnok Jenson Button (a McLaren színeiben), valamint Anthony Davidson és Johnny Herbert (előbbi a Racing Pointnál, utóbbi az Alfa Romeónál). A mezőnyt alsóbb kategóriás ifjoncok, gémerek, youtube-erek teszik teljessé.

A melbourne-i pályán zajló, de virtuális Vietnámi Nagydíj néven zajló futam közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik, a Forma-1 hivatalos Youtube- és Twitch-csatornája, valamint Facebook-oldala mellett a magyar M4 Sport is közvetíti majd.