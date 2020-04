A 2020-as Forma-1-es szezon „jegelése” óta a sportág interneten, a közösségi médiában egyértelműen legtöbbet szereplő figurája a McLaren ifjonca, Lando Norris.

A 20 éves pilóta az elmúlt hetekben szinte minden lehetséges e-sport-futamon elindult, a versenyeit pedig a Twitch-en közvetíti, de a vezetésen kívül is állandóan mókázik, jelen van.

Thanks to all my viewers for raising over $12,000 by the end of the night for #TwitchStreamAid and the fight against Covid-19! I do have to cut all my hair off now though… pic.twitter.com/fvCBvDArS2

— Lando Norris (@LandoNorris) March 29, 2020