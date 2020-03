A renault-s Daniel Ricciardo az Ausztrál Nagydíj lefújása után Melbourne-ből a kontinensnyi ország túlfelére, Perth-be utazott, azóta is a család farmján tartózkodik. Úgy véli, még jó ideig nem kell elindulnia sehova.

„Folyamatosan kapcsolatban vagyok a csapattal, egyszerűen igyekszünk rájönni, mi is lesz. De azzal is tisztában vagyok, hogy egyelőre sehol sem sikerült még megfékezni a vírust. Úgy gondoljuk, talán júliusban elindulhatnak a dolgok, de ki tudja?” – nyilatkozta a talkSPORT-nak.

„Az álomhelyszín nyilván Melbourne lenne kezdésnek, de amennyire tudom, Montrealt még nem fúják le, az van most a lista elején. Városként és versenyhelyszínként is imádom Montrealt, az egyik kedvencem a Kanadai Nagydíj, szóval annak is nagyon örülnék, ha ott kezdenénk” – tette hozzá.

A 30 éves ausztrál bízik benne, hogy inkább előbb, mint utóbb sikerül legyőzni a járványt.

„A csapatok szempontjából bosszantó bizonytalanságot jelent, hogy mikor is kezdünk. A híreket nézve úgy gondolom, hogy a legtöbb helyen megtették a szükséges lépéseket – kijárási tilalmak, otthon maradás –, ezért úgy érzem, amint sikerül ellenőrzés alá vonni a helyzetet, annál előbb búcsút inthetünk a vírusnak. Én ezért bízom benne, hogy inkább előbb, mint utóbb vége lesz – én nagyon szeretnék már versenyezni.”

„Természetesen kiábrándító volt, hogy Melbourne elmaradt, de nyilván én is csak akkor akarok versenyezni, ha már mindenki egészséges. Az a legfontosabb.”