A versenyzőkéhez hasonlóan a Mercedes-főnök Toto Wolff szerződése is idén fut ki, így annak ellenére, hogy az osztrák résztulajdonos is a Forma-1-es csapatban, jó ideje folynak a találgatások a jövőjét illetően.

Az utóbbi hetekben leginkább a nemrég a kanadai milliárdos Lawrence Stroll kezébe került Aston Martinhoz kötik Wolffot.

A Forma-1 korábbi ura, Bernie Ecclestone is erre tippel.

„Toto Wolff egyre nagyobb haverja lett Lawrence-nek. Toto okosan válogatja meg a barátait, szerintem több mint valószínű, hogy Lawrence mellett látjuk majd viszont az Aston Martinnál. Lawrence-nek most is vannak segítői, megvette a céget, szerintem Toto pont jó lenne vezérigazgatónak. Működhetne a dolog” – magyarázta a Gpfans.comnak a 89 éves angol üzletember.

Ha Wolff valóban a brit luxussportkocsi-gyártóhoz készül, az Lewis Hamilton jövőjét is befolyásolhatja, ugyanis a hatszoros világbajnok többször is hangoztatta már, hogy mennyire közös projektként tekint a Mercedesre, és hogy a főnök döntése is szempont lesz a saját döntésénél.

Bár a globális koronavírus-járvány és annak máris meglévő, valamint várható gazdasági hatásai miatt mostanra minden képlékennyé vált, az Aston Martint megszerző Stroll eredeti terve az volt, hogy Forma-1-es csapatát, a Racing Pointot 2021-től már a brit márka gyári alakulataként működteti tovább.