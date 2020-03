A Haas-csapatnál még a 2018-as abu-dzabi gumiteszten mutatkozott be Pietro Fittipaldi és Louis Deletraz, akiket tavaly tesztpilótakén is alkalmazott az amerikai csapat.

Az alakulat most bejelentette, hogy a kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi unokája, valamint a szintén F1-es csemete svájci is marad a Haas teszt- és tartalékos pilótája a 2020-as idényben.

A 23 éves Fittipaldi korábban a DTM-ben és az amerikai Indycarban is vezetett, az idei évben csak a Haasnál végez majd munkát, míg a 22 éves Deletraz-nak a Forma-2-ben van ülése, ott vezet majd, ha elkezdődik a szezon.

Minden bizonnyal a két fiatal adja majd a Haas pilótapárosát az F1 további virtuális nagydíjain is.

We can confirm @PiFitti and @LouisDeletraz as our Official Test and Reserve Drivers for 2020.

More details here 👉 https://t.co/3ktwny3kNW pic.twitter.com/VeXIOTUdon

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2020