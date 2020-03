A McLaren tavaly ősszel jelentette be, hogy 2020 végén elbúcsúznak eddigi motorszállítójuktól, a Renault-tól, hogy a nagy szabályváltozások életbe lépésével párhuzamosan, 2021-re újra a Mercedes erőforrásaival versenyezzenek.

A globális koronavírus-járvány és annak (várható) gazdasági hatásai miatt az F1 vezetése, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a csapatok közösen úgy döntöttek, a 2021-es műszaki szabályváltozások bevezetését 2022-re halasztják, ám a McLaren jelezte, ők mindenképp meglépik a motorcserét.

A Forma-1-es erőforrások rögzítési pontjai a szabályok alapján egységesek, de azért így is hozzá kell nyúlni a kasztnihoz, amivel viszont van egy kis bibi: a 2021-es szabályok elhalasztásával együtt a 2020-as kasztnik befagyasztását is elhatározták, jövőre is az idei autókat kell használni.