A globális koronavírus-járvány közvetlenül – futamok elhalasztása, elmaradása – és közvetetten – a bevételek csökkenése, a szponzorok kiszállása – is keményen odavág a Forma-1-nek. A jelenlegi – optimistának látszó – álláspont szerint 15-18 futamot tartanak idén, ha rendeződik helyzet, ám sokkal kevesebb is lehet a vége, de nincs más választás.

„Nem a Forma-1 a világ közepe. Az F1-nek nincs társadalmi haszna, egyszerűen csak szórakoztatás és a technikai fejlődés tekintetében releváns. Most sokkal fontosabb problémák vannak” – nyilatkozta az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur a Canal+-nek. „Máris komoly szenvedést okozott a vírus, intenzív időszak ez. Az F1-nek alázatosnak kell lennie, perspektívába kell helyeznünk a problémáinkat. Most ne akarjunk autókkal körözgetni! Majd versenyzünk, ha minden készen áll rá.”

Vasseur a fentiekkel együtt sem tagadja, hogy az F1 nagyon rosszul járhat:

„Ez az eddigi legnagyobb F1-es válság, amit láttam. Már a fél szezont elhalasztották, ami pénzügyileg nagyon megviseli majd a csapatokat. Ebben a tekintetben lépésekre van szükség. A 2008-as pénzügyi válság miatt három-négy csapat szállt ki az F1-ből, és ugyanez megtörténhet most is. A tévés és rendezési bevételek nélkül, megoldás híján bajban leszünk. Egy cipőben járunk, szóval közösen is kell megoldást találnunk.”