A Ferrarinál tavaly bemutatkozott saját nevelésű ifjonc, Charles Leclerc a jól sikerült első év után már karácsonyig egészen 2024-ig szóló hosszabbítást kapott, míg az elmúlt idényekben hullámzóan teljesítő négyszeres világbajnok csapattárs, Sebastian Vettel szerződése idén lejár.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto a közelmúltban többször is azt nyilatkozta, Vettel megtartása az első számú opció, a szezonnyitó(nak szánt) Ausztrál Nagydíj előtt már meg is kezdték a megbeszéléseket, ugyanakkor a 32 éves versenyző arra utalt, nem feltétlenül marad Maranellóban, és valóban, több alternatívája is lehet.

Ami Vettel idei ferraris helyzetét, és annak a versenyzésre gyakorolt esetleges hatását illeti, Leclerc szerint csapattársa simán képes lesz kezelni a dolgokat:

„Mindig jó volt a kapcsolatom Sebastiannal. Tavaly voltak húzósabb pillanatok, de a viszonyunk nem változott, ami jó. Úgy gondolom, mindketten elég érettek vagyunk ahhoz, hogy el tudjuk választani a pályán történteket az azon kívüli dolgoktól” – magyarázta a 22 éves monacói.

„Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy hosszú távú szerződésem van, örülök, hogy ilyen helyzetben vagyok. De Sebastian helyzetét is ismerem, hiszen a legutóbbi két szerződésem csak egy-egy évre szólt. Szerintem ez nem fogja destabilizálni őt. Erős versenyző, legalábbis szerintem erős lesz” – folytatta.

A kérdésre, hogy ő szeretné-e, hogy Vettel maradjon 2021-re is, így felelt: „Nekem nagyon jó, hogy ő van mellettem, de tiszteletben tartom majd a Ferrari döntését akkor is, ha cserélni akarnak.”