Kiemelték, hogy „tudományos megközelítést” alkalmaznak a járványt illetően, naponta kérnek és kapnak iránymutatást az egészségügyi szervektől és a helyi versenyszervezőktől. A Forma-1 dolgozóinak összes nem halaszthatatlan utazását felfüggesztették, a repülőtereken, átszállási pontokon és a pályákon pedig saját ellenőrzési pontokat hoznak létre, a versenyszervezők pedig elkülönítőket telepítenek.

For F1, the FIA and all teams and promoters, the safety of our fans, families and wider communities is paramount

As Coronavirus continues to spread, read more about what F1 is doing to ensure the safeguarding of everyone inside and around the sporthttps://t.co/gcHq2xQMjO

— Formula 1 (@F1) March 9, 2020