“A riválisok ellenőrzéseket kértek, a Ferrari ezután lelassult. Az utolsó versenyen Charles Leclerc ellen is indult egy vizsgálat üzemanyaggal kapcsolatos szabálytalanság gyanúja miatt.”

A korábbi F1-es versenyző Timo Glock szerint az FIA túl sokáig húzta ezt az ügyet, a büntetésnek pedig kizárásnak kellett volna lennie. “Már tavaly is érkeztek arra utaló jelzések, hogy a Ferrari csalhat” – magyarázta Glock.

“Az FIA szemszögéből nagyon szerencsétlen, hogy a vizsgálatok ilyen sokáig tartottak, nyilvános bejelentést pedig csak közvetlenül az új szezon előtt tettek.”

“A személyes véleményem, hogy bírság vagy alku fel sem merülhetne ilyen esetben. Bárki, aki nem a szabályok szerint jár el, vagy tudatosan manipulálja azokat, az kizárást érdemel.”

Glock szerint a botránynak Sebastian Vettel ferraris jövőjére is hatása lehet. “Sok múlik azon, mi történik most, hogyan zárul ez a történet. De el tudom képzelni, hogy végül ez lesz az ok, ami miatt azt mondja majd, ennyi volt.”

Glock úgy véli, Vettel esetleg a McLarennél kopogtathat. “Andreas Seidl személyében német főnöke van a csapatnak, és el tudnám képzelni, hogy szívesen látna egy tapasztalt németet a csapatnál.”