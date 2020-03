A Netflix idén már Forma-1-es sorozata második évadát mutatta be, a kulisszák mögé is bepillantást nyújtó Drive to Survive ezúttal is siker volt.

Noha Ross Brawn szerint a Netflix csak töredékét fizette annak az összegnek, amit a futamokat élőben közvetítő fizetős tévéktől kérnek, a siker így sem maradt el.

“Nagyszerű volt megmutatni a rajongóknak a Forma-1 másik oldalát is” – vélekedett Brawn. “Noha maga a netflixes együttműködés nem volt túl nyereséges üzlet számunkra, mégis fantasztikus siker volt.”

“A sorozat nagyon vonzó volt a nem rajongók számára is, sőt többen rajongóvá váltak a hatására. Egyes promóterektől is kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy a sorozat hatására nőtt az érdeklődés a versenyek iránt.”