„Ha nem akarsz aggódni a vírus miatt, kénytelen leszel más bolygóra költözni – szóval persze, hogy aggódom” – mondta a Canal+-nak. „A csapatom most utazik, egyesek már el is indultak. Globálisan zajlanak az események, mi is nagyon figyelünk.”

„Mindenkire figyelünk, a csapatainkra, a nézőkre, a szponzorokra, önmagunkra, de az üzenetre is figyelni kell, szerintem kötelességünk példát mutatni, megfelelő egyensúlyt találni a jó reakció és a show must go on között.”

„A szerződési kötelezettségek természetesen nagyon is jelen vannak, de a csapataink egészsége és jólléte komoly kérdés, persze a gyárainkban folyó munka folyamatossága is az.”

Abiteboul szerint csakis idő kérdése, hogy a több ezer főből álló utazó cirkuszban is megjelenjen a fertőzés.

„Elkerülhetetlen, hogy ez megtörténjen a Forma-1-ben, és mi lesz akkor? Kötelességünk ezzel a kérdéssel is foglalkozni és nem csak várni, hogy az események irányítsanak minket. Egy ilyen képlékeny helyzetben nagyon ébernek kell lennünk.”

A Ferrarinak, az Alpha Taurinak és a gumiszállító Pirellinek is otthont adó Észak-Olaszország az egyik legsúlyosabban érintett terület. A csapatok ugyan most még elutaztak Ausztráliába, Bahreinben is ott lehetnek, de a folytatás számukra nagyon is kérdéses.

„Ne feledjük, hogy a Ferrari nem pusztán a Ferrari, két másik csapat is tartozik hozzájuk (motor- és technikai partnerként), az Alfa Romeo és a Haas. Ez máris három csapat. Fejből most nem tudom, mit mond erről a Concorde szerződés, mi van ilyen esetekre, de az biztos, hogy vannak kitételek vis maiorra” – utalt arra, hogy hiányzó csapatok mellett végképp nem kellene tovább hajtani a versenyzést.

A jelenlegi, versenyszervezőkkel, tévétársaságokkal kötött szerződések szerint egy-egy Forma-1-es nagydíjon legalább 16 autónak kell indulnia, másképp az F1 nem teljesíti a maga részét.

Az F1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn a múlt héten azt mondta, nem fognak világbajnoki futamot tartani, ha bizonyos csapatok rajtuk kívül álló okokból nem tudnak részt venni a versenyen.