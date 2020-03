Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szombat éjjel aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

Az úgynevezett “vörös zónákban” minimálisra kívánják csökkenteni a közösségi életet, a bevezetett intézkedésekkel egyebek között betiltják az esküvők, temetések rendezését, a sporteseményeket zárt ajtók mögött rendezik meg, lezárják a sípályákat, meghosszabbítják az Olaszország többi részén március 15-ig érvényes oktatási szünetet, hétvégére bezárják a bevásárlóközpontokat.

A Ferrari központja, Maranello Emilia-Romagnában, Modenától mindössze 20 km-re fekszik, így – bár 100 százalékosan biztosat még nem tudni – nagyon valószínű, hogy ott is érvényes a vesztegzár.

A jövő hétvégi Forma-1-es szezonnyitóra, az Ausztrál Nagydíjra a csapattagok túlnyomó többsége már elutazhatott vagy ma indult, így Melbourne-ben valószínűleg képes lesz rajthoz állni a csapat, de nagy kérdés, hogy mi lesz azután, hazatérhetnek-e, vagy a hazájukon kívül ragadnak.

Melbourne-ben már napok óta folyik a készülődés

A rendelet egyébként tartalmaz „halaszthatatlan munkára” vonatkozó kitételt, de egyelőre nem tudni, a Forma-1-es tevékenység beletartozik-e ebbe.

A másik olasz F1-es csapat, az Aplha Tauri faenzai központja szintén Emilia-Romagnában van, de a most karantén alá vont területeken kívül esik.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsának pénteki ülésén koronavírus-válságstáb létrehozásáról döntöttek, a felügyelőszervezet orvosi főtisztviselője, Prof. Gerard Saillant által vezetett bizottság kétnaponta ülésezik, hogy reagálhassanak a folyamatosan változó helyzetre. Az első lépésük a Forma E római hétvégéjének lefújása volt.

A Forma-1 első három versenyhétvégéje (Ausztrália, Bahrein és Vietnám) elvileg sínen van, de a helyzet nem biztató.

„Mindannyiunkat érint a koronavírus jelentette kihívás. Úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy a lehetős legbiztonságosabban, de fenntartsuk az F1 működését. Felesleges kockázatokat nem vállalhatunk, de nem is zárhatjuk be a boltot. De nagyon komoly fenyegetés a koronavírus, szóval szükség esetén meg kell tennünk a megfelelő lépéseket” – mondta a Forma-1 sportszakmai vezetője, Ross Brawn néhány nappal ezelőtt, hozzátéve, hogy folyamatosan egyeztetnek a versenyhelyszínek illetékes hatóságaival és persze az FIA-val is.