Olvass tovább

A 175 millió dolláros keretbe nem tartoznak bele a versenyzői fizetések, a csapatok három kiválasztott vezetőjének fizetései, a marketing-, jogi és pénzügyi kiadások, valamint egyéb, az FIA által „nem Forma-1-es tevékenységnek” ítélt dolgok költségei.

Ahogy műszaki téren, a rivális csapatok a kiadási plafont vélt megsértése esetén is panaszt tehetnek majd az ellenfelekre az FIA-nál, amelyről a CCA dönt, elvetik a panaszt vagy vizsgálatot indítanak.

Kisebb szabálysértés (5%-ig) esetén a vétkes csapat „kihágási elismerő megegyezést” köthet a CCA-val, amely cserébe valamilyen enyhébb szankciót alkalmaz, a keret súlyosabb átlépése viszont komoly büntetéssel is jár majd, a pontlevonástól a tesztelési lehetőségek korlátozásán, a bajnokságból való kizáráson keresztül a következő évi keret csökkentéséig terjed majd a skála.

A Forma-1-ben beszállni kívánó új csapatoknak – az előnyszerzés kiküszöbölésére – már az első indulásukat megelőző évben is tartaniuk kell magukat a kiadási plafonhoz, igaz, nekik csak egy, év végi bevallást kell leadniuk.

A Motorsport Világtanács a már korábban elfogadott 2021-es technikai szabályokon is módosított itt-ott: a változtatások egyrészt az aerodinamikát érintik (egymás könnyebb követése érdekében változtattak az első szárnyakra vonatkozó részleteken), emellett változtattak az első szárnyvégeket, a motorborítást és a hátsó szárnyak oldallemezeit illető előírásokon is, hogy a csapatok jobb reklámfelületeket kapjanak. A kasztnit illetően a törésbiztonsági követelményeket szigorították, újdonságként bekerült, hogy a kerekekhez hasonlóan a jövő évtől a hátsó ütközőt és a hátsó szárnyat is hevederrel kell a karosszériához, erősíteni, valamint az autók elektronikájára vonatkozó szabályokat is módosították a biztonság növelése érdekében.