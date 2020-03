A 2020-as Forma-1-es világbajnokság elvileg a jövő hétvégén indul az Ausztrál Nagydíjjal, majd a rá következő héten a Bahreini Nagydíjjal folytatódik.

Bár a közel-keleti királyságban már eddig is voltak óvintézkedések, a koronavírus-fertőzések miatt a futamra is különleges lépésekkel készülnek, jelentették be a szervezők csütörtök este. A fertőzések esélyének csökkentésére igyekeznek csökkenteni a lelátók zsúfoltságát, így mostantól felfüggesztették a jegyeladásokat.

A szahíri pályán a versenyhétvégén már a beléptetésnél ellenőrzések lesznek, a korábbiaknál több mosdó lesz elérhető mind a paddockban, mind a nézőtéren, plusz kézmosóállomásokat is telepítenek, valamint speciális orvosi elkülönítőt is létrehoznak baj esetére.

A szervezők „biztonságos és izgalmas” versenyt szeretnének tartani, de a helyzet képlékenysége miatt folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal és a Forma-1 vezetésével is.

A körülményektől függően készen állnak a jegyeladások újraindítására, de a visszaváltásra is.