Mivel a Ferrari, az Alpha Tauri és a gumiszállító Pirelli központjának is otthont adó Észak-Olaszország az egyik legérintettebb terület, az olaszokra számos helyen különleges korlátozások vonatkoznak, a jelen pillanatban az F1 második és harmadik fordulóját adó Bahreinben és Vietnámban is – papíron legalábbis – 14 napos karantén vár rájuk az országba való belépés előtt.

„Minden készen áll a jövő hétre. A Forma-1 50 dolgozója pár nappal ezelőtt már meg is érkezett az Albert Parkba. A szállítmányok valamikor holnap és szombat-vasárnap között futnak be. A Forma-1-es világ szereplői – ide értve azokat is, akikről bővebben is szólok majd – csütörtök és jövő kedd között érkeznek meg” – magyarázta a 3AW Radio Melbourne-nek adott interjújában.

„A miniszterelnök a 13 órás sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az Olaszországból érkezők fokozott ellenőrzésre számíthatnak. Úgy tudom, azt is kiemelte, hogy ötször annyian érkeznek Ausztráliába Dél-Koreából, mint Olaszországból. Úgy vélem, a helyi és az országos egészségügyi vezetők sem a rendezvényekre gondolnak, ők azzal foglalkoznak, mi a legjobb az ország szempontjából, a döntésük pedig számunkra előnyös” – igyekezett hangsúlyozni Westacott, hogy nem a futam kedvéért nem vezettek be még szigorúbb intézkedéseket.

Ha Melbourne-ben viszonylag sima is lehet a versenyrendezés, Bahrein és Vietnám már jóval problémásabbnak látszik, de az F1-jogtulajdonos Liberty Media vezére, Greg Maffei a San Franciscó-i Morgan Stanley Technology, Media & Telecom konferencián azt mondta, nem aggódnak a szezonkezdet miatt:

„Nem is tudom, hogy kellene ehhez viszonyulnunk. Úgy gondolom, az ilyesmik kipörögnek, és azt hiszem, ez (a koronavírus-járvány) inkább rövidebb, mint hosszabb ideig tart majd, addig meg ki kell tartani. Persze látjuk, hogy bizonyos dolgok, mint például az utazás akadályokba ütköznek.”

„Az F1-hez hasonló üzletekben mindig van kockázat. A Kínai Nagydíjat el kellett halasztanunk, de ez nem a mi döntésünk volt, a kínai kormány mondta a kínai szervezőknek, hogy ne tartsák meg a futamot áprilisban. De a mi álláspontunk jelenleg az, hogy minden megy a tervek szerint. Az első három futam, Ausztrália, Bahrein és Vietnám a mai állás szerint sínen van.”