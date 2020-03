A Pirelli a 2020-as idény során is folytatja privát gumifejlesztési tesztsorozatát, melynek keretében a csapatok egymást váltva dolgoznak a gumiszállító kívánságainak megfelelően a 2021-re szánt új, 18 colos abroncsokon.

A következő tesztet március 5-én, azaz csütörtökön tartották volna a Ferrarival az olasz csapat házi pályáján, Fioranóban, de az Észak-Olaszországot komolyan érintő koronavírus-járvány (a mai állás szerint több mint 1800 fertőzött, 54 halott) miatt bizonytalan időre elhalasztották azt, közölte a Pirelli.

Because of company restriction policies adopted by @ScuderiaFerrari and Pirelli following the worldwide Coronavirus outbreak, the scheduled 18-inch 2021 wet tyre test at Fiorano on March 5 has to be postponed. The test will be rescheduled at Fiorano at the earliest opportunity.

