Vasárnap este 21 órakor kezdődik a spanyol foci csúcsrangadója, az El Clásicóként ismert Real Madrid – FC Barcelona mérkőzés a madridi Bernabéu stadionban.

A Forma-1 hatszoros világbajnoka, Lewis Hamilton a meccs előtt szín vallott, a Mercedes címvédője a Barcelonának szorít majd, sőt, 3-1-es győzelmet jósol a kedvenceinek.

Huge thanks to @FCBarcelona for sending me the team shirt. I’m a massive fan and i’ll be rooting for you guys tomorrow in El Clásico.

Visca El Barca 💪🏾⚽️ pic.twitter.com/CGHHlXBpBW

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 29, 2020